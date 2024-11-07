Audi запустила новый бренд. Он называется AUDI

Немецкая компания Audi совместно с китайским концерном SAIC запустила новый бренд — AUDI. Компания будет выпускать электромобили для китайского рынка, при этом в её символике не будет фирменных четырёх колец Audi, а название пишется заглавными буквами.

«Автомобильная индустрия проходит самую масштабную трансформацию в своей истории. Благодаря нашим партнёрствам в Китае мы играем решающую роль в этой трансформации», — отмечает исполнительный директор Audi AG Гернот Дёлльнер.

AUDI E Фото: Audi

Сообщается, что автомобили AUDI будут сочетать в себе технологии Audi и инновации SAIC. И в качестве примера такой машины представлен концепт электрического хэтчбека AUDI E. Он оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 570 кВт (775 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

По словам создателей, AUDI E обладает теми же динамикой и комфортом, что и автомобили Audi, а также оснащён специфическими для Китая системами помощи водителю. Запас хода автомобиля — 700 км, а 10 минут зарядки хватит, чтобы преодолеть свыше 370 км.