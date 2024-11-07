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Макс Ферстаппен рассказал, как относится к возможному возвращению Гран-при Южной Африки

Макс Ферстаппен рассказал, как относится к возможному возвращению Гран-при Южной Африки
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что рад возможному возвращению Гран-при Южной Африки в календарь Формулы-1.

«В целом, я думаю, было бы здорово проводить гонки на каждом континенте. И я знаю, что это было почти реализовано, но всё же не произошло. Я уверен, что они вкладывают много времени и денег, чтобы организовать успешную гонку и также прорекламировать страну», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Гран-при ЮАР исчез из календаря Формулы-1 в 1990-х годах из-за несоответствия требованиям безопасности Международной автомобильной федерации (ФИА). В какой-то момент уже было запланировано возвращение этапа, но организаторы не смогли получить финансирование.

Ранее сообщалось, что автодром Кьялами начал процесс получения аккредитации первого уровня от ФИА, чтобы вернуть Гран-при Южной Африки в календарь Формулы-1. Ранее Формула-1 выражала заинтересованность в возвращении на африканский континент, однако отсутствие соответствующих стандартам трасс препятствовало этому процессу.

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