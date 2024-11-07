«Феррари» объявила о крупном спонсорском соглашении

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с технологическим гигантом IBM, который станет её «премиум-партнёром». Сделка вступит в силу с 1 января 2025 года и ознаменует новую эру в связи с переходом в Маранелло Льюиса Хэмилтона.

«Мы гордимся началом партнёрства с IBM, одной из самых престижных компаний в мире, предлагающей технологии и консалтинговые услуги.

Наши две компании разделяют общие ценности, такие как стремление к совершенству и желание всегда расширять границы в наших сферах деятельности, а также объединять наши технологии и знания для достижения высочайшего качества и внедрения передовых технологий.

IBM, как и «Феррари», ищет талантливых людей для развития своей команды и поэтому является идеальным партнёром, в тот момент, когда Формула-1 как никогда популярна среди молодёжи», — приводит слова коммерческого директора «Феррари» Лоренцо Джорджетти пресс-служба команды.