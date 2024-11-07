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Дэвид Култхард «сбежал» от охранников трассы «Кьялами» на болиде Ф-1. Ему помог дрифтер

Дэвид Култхард «сбежал» от охранников трассы «Кьялами» на болиде Ф-1. Ему помог дрифтер
Заезды «Ред Булл» на трассе в ЮАР
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Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард принял участие в заездах, организованных командой «Ред Булл» на трассе «Кьялами» в Южной Африке. Шотландец пилотировал RB7, который использовался «Ред Булл» в сезоне-2011 и принёс Себастьяну Феттелю второй чемпионский титул. По итогам видео в «Ред Булл» также подготовили видео о прошедших заездах.

По сюжету ролика, Култхард вместе с автомобилем прибывает на трассу на вертолёте и начинает заезд. Охранники автодрома пытаются задержать гонщика на гольф-каре и в какой-то момент ставят его в тупик. Однако на помощь Дэвиду прибывает дрифтер Самкелисо «СэмСэм» Тубане.

Самкелисо «СэмСэм» Тубане и Дэвид Култхард

Самкелисо «СэмСэм» Тубане и Дэвид Култхард

Фото: Red Bull Content Pool

Отметим, что в последние годы в Формуле-1 всё чаще обсуждают возвращение в календарь Гран-при ЮАР. В данный момент идёт реконструкция «Кьялами». Ожидается, что по её итогам автодром получит лицензию Grade 1, дающую право принимать Гран-при Формулы-1.

Дэвид Култхард на трассе «Кьялами»

Дэвид Култхард на трассе «Кьялами»

Фото: Red Bull Content Pool

Гран-при ЮАР входил в календарь чемпионата мира с 1962 по 1993 год. В общей сложности в Южной Африке состоялось 23 Гран-при — 20 из них приняла трасса «Кьялами», а ещё три прошли в Ист-Лондоне.

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