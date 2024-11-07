Расселл поддержал идею введения профессиональных стюардов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался за переход Формулы-1 на постоянных профессиональных стюардов, которые должны рассматривать инциденты между гонщиками.

«С моей личной точки зрения, а не с точки зрения коллектива, я не думаю, что правила вообще нужно менять. Нужны лишь некоторые тонкие корректировки или небольшие дополнения. Всё и так довольно ясно. Нужно иметь инструкции, но нужно помнить, что это всего лишь инструкции, и стюарды должны принимать решение наилучшим, по их мнению, образом.

Когда дело доходит до интерпретации, можно утверждать, что, если бы у вас были одни и те же судьи от этапа к этапу, последовательность принятия решений была бы лучше. Они интерпретировали бы ситуацию одинаково, и гонщики точно понимали бы, чего ожидать в той или иной ситуации.

Поэтому я считаю, и это моё личное мнение, а не мнение всех гонщиков, что сейчас мы находимся на таком этапе, когда нам действительно нужен штатный профессиональный стюард, который будет получать настоящую зарплату. Я не говорю ничего плохого о нынешних стюардах, просто считаю, что нам следует ввести постоянных стюардов», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Отметим, что ранее о необходимости перехода на постоянных профессиональных стюардов заявляли бывшие гонщики Формулы-1 британцы Мартин Брандл и Деймон Хилл, а также Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.