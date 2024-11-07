Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл поддержал идею введения профессиональных стюардов Формулы-1

Расселл поддержал идею введения профессиональных стюардов Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался за переход Формулы-1 на постоянных профессиональных стюардов, которые должны рассматривать инциденты между гонщиками.

«С моей личной точки зрения, а не с точки зрения коллектива, я не думаю, что правила вообще нужно менять. Нужны лишь некоторые тонкие корректировки или небольшие дополнения. Всё и так довольно ясно. Нужно иметь инструкции, но нужно помнить, что это всего лишь инструкции, и стюарды должны принимать решение наилучшим, по их мнению, образом.

Когда дело доходит до интерпретации, можно утверждать, что, если бы у вас были одни и те же судьи от этапа к этапу, последовательность принятия решений была бы лучше. Они интерпретировали бы ситуацию одинаково, и гонщики точно понимали бы, чего ожидать в той или иной ситуации.

Поэтому я считаю, и это моё личное мнение, а не мнение всех гонщиков, что сейчас мы находимся на таком этапе, когда нам действительно нужен штатный профессиональный стюард, который будет получать настоящую зарплату. Я не говорю ничего плохого о нынешних стюардах, просто считаю, что нам следует ввести постоянных стюардов», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Отметим, что ранее о необходимости перехода на постоянных профессиональных стюардов заявляли бывшие гонщики Формулы-1 британцы Мартин Брандл и Деймон Хилл, а также Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Материалы по теме
Йос Ферстаппен призвал ФИА повысить уровень профессионализма стюардов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android