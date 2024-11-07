«Альпин» хочет подписать Колапинто на замену Дуэну — La Gazzetta dello Sport

Команда «Альпин» пытается выкупить у «Уильямса» контракт Франко Колапинто и сделать аргентинца своим боевым пилотом на следующий год. Для этого французская команда готова лишить места в своей машине 21-летнего Джека Дуэна, сына пятикратного чемпиона мира по мотогонкам, который ранее был подтверждён в качестве напарника Пьера Гасли на 2025 год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, похоже, передумал и теперь нацелен на приглашение Франко Колапинто. Если Флавио реализует свой новый план, это поставит крест на мечте о Формуле-1 Дуэна-младшего, который долгое время был резервным гонщиком французской команды.