Ральф Шумахер признал, что его племяннику Мику будет нереально вернуться в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о решении «Кик-Заубера» подписать на следующий год Габриэла Бортолето, признав, что теперь у его племянника Мика Шумахера практически нет шансов вернуться в Ф-1.

«Формула 1 — это безумный бизнес. Вопрос в том, останется ли он запасным гонщиком? Или сосредоточится на своей карьере в гонках на выносливость (WEC)?

К сожалению, Формула-1 для Мика малореальна, если только кто-то не уйдёт из-за болезни. Мику пришлось многое пережить в последнее время. Например, он узнал через соцсети, что не получит место в «Альпин». Он, конечно, расстроен, но должен смириться с этим решением.

Я думаю, хорошо, что «Кик-Заубер» взял молодого гонщика [Бортолето], который выиграл Формулу-3 и сейчас лидирует в Формуле-2. Он примерно уровня Оскара Пиастри. Пилот должен уметь самоутверждаться и не позволять себе совершать ошибки, как Макс Ферстаппен.

Дела у «Кик-Заубера» сейчас не очень, поскольку у них сейчас очень плохая машина. Ходят слухи, что бо́льшая часть команды была продана Катару. Это одна из причин, по которой в конечном итоге был выбран Бортолето», — приводит слова Шумахера PlanetF1.