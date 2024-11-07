«Они не заслуживают называться людьми». Жак Вильнёв — о похитителях статуи его отца

53-летний чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о краже бронзовой статуи, посвящённой его отцу, легендарному пилоту Ф-1 Жилю Вильнёву.

«Из музея украли бронзовую статую моего отца. Эти бесстыдные, бездушные существа не заслуживают называться людьми», — написал Жак в соцсетях.

Напомним, кража статуи, которая располагалась у музея Жиля Вильнёва в канадском городе Бертьервиль и представляла из себя отлитого из бронзы во весь рост гонщика, произошла в ночь со среды на четверг 31 октября. В результате на постаменте остались только отрубленные бронзовые ноги статуи.

Жиль Вильнёв — одна из легенд автогонок. Он принял участие в 67 Гран-при в составе «Макларена» и «Феррари» и выиграл шесть из них, прежде чем трагически погиб в 1982 году.