Берман критически высказался о своём штрафе на Гран-при Бразилии

Выступавший на Гран-при Бразилии за «Хаас» Оливер Берман поставил под сомнение 10-секундный штраф, который он получил за столкновение с гонщиком «Уильямса» Франко Колапинто.

На четвёртом круге Берман, заменявший заболевшего Кевина Магнуссена, врезался в девятом повороте в заднюю часть машины Колапинто и развернулся, в то время как аргентинец беспрепятственно продолжил движение. За этот инцидент Берман был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

«Я едва его коснулся, и с ним ничего не случилось. Сам я потерял там 10 секунд [из-за разворота], а затем ещё получил 10-секундный штраф за потерю 10 секунд, так что это было действительно жёстко.

Но гонки гораздо полезнее, чем тесты, и я смог изучить трассу, чего не смог бы сделать без этой гонки. Погодные условия были тяжёлыми, однако я определённо многому научился.

Я не провёл хорошую гонку, допустил много ошибок, но, если посмотреть на стартовую решетку, я один из немногих, кто финишировал. Чтобы показать лучшее выступление, мне нужно было всё делать правильно, набирать очки, но, к сожалению, у меня этого не получилось, и я допустил несколько ошибок. Безусловно, условия были тяжёлыми, но я всё равно был недостаточно хорош», — приводит слова Бермана RacingNews365.