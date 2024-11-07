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Босс Формулы-1 Доменикали анонсировал ротацию европейских этапов

Босс Формулы-1 Доменикали анонсировал ротацию европейских этапов
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что планы по ротации ряда европейских этапов очень скоро реализуются. Ожидается, что в первую очередь это коснётся гонок в Зандворте и Спа-Франкоршам.

«Очень, очень скоро мы поделимся новостями о ротации европейских этапов Формулы-1 и некоторых других новых опций. Конечно, мы проясним этот вопрос в своё время.

У нас есть большой спрос на новые арены, и наш выбор всегда будет сбалансирован между экономическими преимуществами, которые мы можем получить как система, а также использованием роста на рынке, в котором мы видим потенциал, который будет полезен для нас, чтобы еще больше расширить наш бизнес.

Что касается числа этапов [24], мы считаем нынешний баланс правильным. Я действительно считаю, что все предложения, которые поступают к нам на стол, просто дают нам возможность сделать ещё лучший выбор для нашего будущего», — приводит слова Доменикали на встрече с инвесторами Liberty Media издание GP Blog.

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