Лоусон рассказал, как Цунода пытался запугивать его в младших сериях

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал о своём опыте выступлений с Юки Цунодой в младших сериях и о тактике запугивания, применённой японским гонщиком, которая привела к аварии в Макао.

«Когда мы вместе гонялись, Юки делал вот что. Это был 2019 год, когда мы были напарниками в Euroformula Open. Весь год, на тренировке или на квалификации, когда я был на не боевом круге, Юки обгонял меня, всегда пытаясь проехать как можно ближе ко мне. Не знаю, пытался ли он меня напугать или что-то ещё — он делал это весь год.

Однажды мы отправились в Макао. Это безумное, очень ухабистое место, и вот там проводят гонки. Нам обоим звонит Хельмут [Марко] и говорит: «Что бы вы ни делали, не выбывайте в первой сессии, потому что вам нужно время на трассе, чтобы подготовиться к квалификации!»

И вот самый первый круг, я прохожу его, еду заминочный круг и вижу в зеркале, как приближается Юки. Пытаюсь уйти с его пути, но упираюсь в стену. И когда он проезжает мимо меня, он просто задевает моё переднее колесо, летит и врезается прямо в отбойник. Коробка передач отрывается, он просто разбил машину. Также он ломает мою переднюю подвеску, поэтому я вылетаю из борьбы.

Потом мы встретились в лифте. Помню, как подумал: «Я точно знаю, что ты сделал». Никто больше не знает. Все просто думают, что у нас была неловкая маленькая авария. Однако я знаю, что он сделал. Я знал, что он пытался подобраться поближе, но, очевидно, налетел на чёртову кочку, потому что это Макао, и он неправильно оценил ситуацию.

Помню, как двери лифта открылись, он стоял там, и я посмотрел на него. Он улыбнулся мне, и я сразу понял, что он точно понимал, что сделал», — приводит слова Лоусона RacingNews365.