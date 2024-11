В Bentley построили первый за 94 года Speed Six. Это самая успешная гоночная машина марки

Компания Bentley завершила строительство Speed Six — автомобиля, который выпускался во второй половине 1920-х, но был возрождён в рамках программы Speed Six Continuation. Bentley Speed Six в первую очередь известна победами в «24 часах Ле-Мана» 1929 и 1930 годов и считается самым успешным гоночным автомобилем марки.

Первый за 94 года Bentley Speed Six Фото: Bentley

Новый Bentley Speed Six собирался вручную по оригинальным чертежам, а на его постройку в общей сложности ушло восемь месяцев. Отмечается, что каждая деталь оригинального Speed Six тщательно воссоздана до мельчайших деталей — для ориентира использовались машины, хранящиеся в Национальном автомобильном музее в Бьюли, в графстве Хэмпшир.

Кабина Bentley Speed Six Фото: Bentley

Кабина и все органы управления повторяют оригинальные Speed Six, построенные для гонок в Ле-Мане в 1930 году. Кроме того, инженеры в точности воспроизвели двигатель модели, причём отмечается, что в 1930-м его мощность составляла 200 лошадиных сил, тогда как новый агрегат, по данным испытаний на стенде, выдаёт 205 л. с. В общей сложности серия Speed Six Continuation будет состоять из 12 автомобилей, все они уже раскуплены.