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Култхард: Леклер всё ещё похож на щенка, который временами мочится на ковёр

Култхард: Леклер всё ещё похож на щенка, который временами мочится на ковёр
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением об адаптации пилотов в «Королевских гонках».

«Когда Макс пришёл в Формулу-1, то был, за исключением некоторых нюансов, фактически готов. В то время как другим, как мне кажется, для этого потребовалось немного больше времени. Полагаю, это относится и к Шарлю. Он всё ещё похож на щенка, который время от времени мочится на ковёр. Но как только они исправят все эти мелкие ошибки, Формула-1 вступит в золотую эру», — приводит слова Култхарда издание F1oversteer.

Ранее Леклер признал свою тактическую ошибку на Гран-при Бразилии.

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