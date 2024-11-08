Култхард: Леклер всё ещё похож на щенка, который временами мочится на ковёр

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением об адаптации пилотов в «Королевских гонках».

«Когда Макс пришёл в Формулу-1, то был, за исключением некоторых нюансов, фактически готов. В то время как другим, как мне кажется, для этого потребовалось немного больше времени. Полагаю, это относится и к Шарлю. Он всё ещё похож на щенка, который время от времени мочится на ковёр. Но как только они исправят все эти мелкие ошибки, Формула-1 вступит в золотую эру», — приводит слова Култхарда издание F1oversteer.

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