«Вот чего я не понимаю». Херберт высказался о Хэмилтоне и «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о нынешнем положении дел в немецкой команде «Мерседес».

«Бывают моменты, когда Льюис демонстрирует свою настоящую скорость, а затем всё это исчезает. Как и почему это происходит? Вот чего я не понимаю. Время Льюиса в «Мерседесе» подходит к концу, и будущее за Джорджем. Антонелли готов к следующему сезону. Они будут поддерживать Джорджа. От него будет исходить энергия. Команда желает, чтобы он чувствовал себя как можно более уверенно перед следующим сезоном, когда он станет лидером. Но и сейчас он проявляет себя с лучшей стороны», — приводит слова Херберта PlanetF1 со ссылкой на SafestBettingSites.

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