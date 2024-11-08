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Шарль Леклер: на Гран-при Лас-Вегаса мы обязаны заработать как можно больше очков

Шарль Леклер: на Гран-при Лас-Вегаса мы обязаны заработать как можно больше очков
Шарль Леклер
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу текущего положения в турнирной таблице Кубка конструкторов, а также отметил, что в одной из оставшихся трёх гонок, в Лас-Вегасе, его команда обязана набирать максимально возможное количество очков.

«Каждую гонку мы рассматриваем по отдельности. Мы не распыляем своё внимание и полностью концентрируемся на предстоящих событиях. Я до конца и не знаю, какое сейчас положение дел в таблице Кубка конструкторов, и мне это сейчас и не нужно. Всё что я знаю, что в Лас-Вегасе мы должны выступить отлично.

В Бразилии, как только я увидел погодные условия, я сразу понял, что там будет непросто. Хотя в итоге мы немного и уступили «Макларену», а в Лас-Вегасе всё уже будет по-другому и мы обязаны заработать как можно больше очков.

Напомним, что после Гран-при Бразилии «Феррари» отстаёт от «Макларена» на 36 очков и занимает вторую позицию, на третьем месте «Ред Булл», который отстаёт от «Феррари» на 13 очков.

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