«Важно извлечь уроки». Майк Крак высказался об ошибках «Астон Мартин»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что сохраняет уверенность в успехе команды.

«По-прежнему ли я сохраняю уверенность? Так и есть, хотя после недавних гонок это трудно объяснить. Мы не смогли добиться ожидаемых результатов и предоставить Лэнсу и Фернандо достаточно хорошую машину. Из того, почему так получилось, можно извлечь важные уроки. Быть может, мы слишком торопились вносить обновления. Существует постоянный спрос на обновления, и порой мы слишком спешили. Но важно качество, а не количество.

Однако если сделать шаг назад, чтобы взглянуть на картину в целом, понимаешь, что всё хорошо. AMR25 выглядит обнадёживающе в аэродинамической трубе; нам удалось привлечь в команду самых ярких представителей этого вида спорта, таких как Энди Коуэлл, Эдриан Ньюи и Энрико Кардиле. У нас постоянно появляются новые объекты; а проект по созданию команды будущего движется вперёд быстрыми темпами», — приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».

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