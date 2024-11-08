Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа причина, почему Мик Шумахер не перешёл в «Феррари» в чемпионате WEC

Названа причина, почему Мик Шумахер не перешёл в «Феррари» в чемпионате WEC
Комментарии

Итальянская команда «Феррари», выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), предлагала немецкому пилоту Мику Шумахеру место в своём частном гиперкаре. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

При этом, по сведениям издания, в силу того что третий гиперкар «Феррари» финансируется за счёт частных средств, Шумахеру нужно было найти источник финансирования, чего ему сделать не удалось. В результате место он не получил и оно досталось британцу Филу Хэнсону.

Ранее о перспективах Мика вернуться в «Королевские гонки» мнением поделился его дядя Ральф Шумахер.

Материалы по теме
«Феррари» объявила о предстоящем расставании с Робертом Шварцманом

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android