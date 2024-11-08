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Херберт оценил вероятность досрочного ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

Херберт оценил вероятность досрочного ухода Хэмилтона из «Мерседеса»
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт признался, что не верит в вероятность досрочного ухода гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из команды. Семикратный чемпион Формулы-1 должен покинуть её по окончании нынешнего сезона. В следующем году британец будет выступать за «Феррари».

«Льюис по-прежнему захочет занимать высокие места с командой, с которой он многого добился за эти годы. Он не бросит их просто так. Это не в его стиле. Я был бы очень удивлён, если бы мы увидели, что кто-то присоединится к команде до конца сезона», — приводит слова Херберта PlanetF1 со ссылкой на SafestBettingSites.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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