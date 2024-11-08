Берни Экклстоун высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону будет крайне тяжело в составе «Феррари», потому что он там не будет первым гонщиком.

«Не думаю, что Хэмилтону будет лучше в «Феррари», чем в «Мерседесе», потому что там всё внимание направлено на Леклера. Шарль очень быстр, и он вырос в этой команде. Они не будут списывать его со счетов ради кого-то со стороны.

Для Элканна [президент команды «Феррари»] было принципиально заполучить лучшего гонщика в истории Формулы-1. Доволен ли он своим выбором — покажет время», — приводит слова Экклстоуна gpblog.