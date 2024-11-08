Экклстоун: «Мерседес» отказался бы от Хэмилтона, если бы тот сам не ушёл

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о решении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». К итальянской команде семикратный чемпион «Королевских гонок» присоединится в следующем сезоне.

«С точки зрения Льюиса переход в «Феррари», возможно, не является ошибкой. Он не мог больше оставаться в «Мерседесе». Либо он бы отказался от «Мерседеса», либо «Мерседес» отказался бы от него. Команда мало что сделала бы, чтобы удержать его. У него будет больше возможностей после ухода», – приводит слова Экклстоуна Formel1.de со ссылкой на Daily Mail.

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