F1-Insider: Джек Дуэн подписал контракт с «Альпин» только на первые пять гонок

21-летний австралийский пилот Джек Дуэн имеет контракт с «Альпин» только на первые пять гонок следующего сезона Формулы-1. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, именно столько потребуется исполнительному советнику команды Флавио Бриаторе на то, чтобы принять решение, продлевать ли гонщику «испытательный срок».

Напомним, ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что «Альпин» пытается выкупить у «Уильямса» контракт Франко Колапинто и сделать аргентинца своим боевым пилотом на следующий год. Для этого французская команда якобы может лишить места в своём болиде Дуэна.

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