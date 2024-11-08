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Автомобилем года в России назвали китайский кроссовер

Автомобилем года в России назвали китайский кроссовер
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Организаторы премии «Топ-5 Авто» объявили лауреатов 2024 года, и в номинации «Автомобиль года» победителем стал китайский кроссовер Geely Monjaro, также известный как Geely Xingyue L.

Китайские автомобили победили ещё в четырёх номинациях. Так, лучшим компактным кроссовером стал Jaecoo J7, в сегменте среднеразмерных автомобилей первое место досталось Aito Seres M5, а Jetour X90 Plus выиграл среди больших кроссоверов. Кроме того, Hongqi E-HS9 победил среди электромобилей. Единственный российский автомобиль среди лауреатов — ГАЗ Соболь NN, первенствующий в номинации для коммерческого транспорта.

Премия «Топ-5 Авто» вручалась уже в 12-й раз. Жюри премии состоит из автомобильных экспертов и журналистов, которые оценивают автомобили по их технической оснащённости, надёжности и комфорту.

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