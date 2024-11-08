Экклстоун: не думаю, что у Хэмилтона получится в «Феррари»

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о перспективах семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К итальянской команде британский пилот присоединится в следующем сезоне.

«Не думаю, что у него получится. Ему будет непросто в «Феррари», — приводит слова Экклстоуна Formel1.de со ссылкой на Daily Mail.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Хэмилтон пришёл в красном на встречу с фанатами «Мерседеса»: