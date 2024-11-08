Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдди Джордан сделал категоричное заявление о будущем Переса в «Ред Булл»

Эдди Джордан сделал категоричное заявление о будущем Переса в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан выразил уверенность, что мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес в следующем году уже не будет представлять австрийский гоночный коллектив.

«Сколько шансов было у Переса? Будет ли он выступать в следующем году? Ни за что. Да, он очень хороший парень. Но мы знаем, что хорошие парни не выигрывают Гран-при. В то же время Лоусон действительно хорош. Он часть семьи, он часть команды, и он должен быть в ней. Он тот, кто должен пилотировать эту машину», — приводит слова Джордана F1oversteer.

Ранее сообщалось, что Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Франко Колапинто.

Материалы по теме
Перес может завершить карьеру и стать амбассадором «Ред Булл» в случае перехода Колапинто

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android