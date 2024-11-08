Бывший пилот Формулы-1 раскритиковал «Макларен» за отсутствие дальновидности в Бразилии

Британский бывший пилот Формулы-1, выступавший за «Рено», а ныне аналитик Джолион Палмер раскритиковал действия «Макларена» во время дождевой гонки на Гран-при Бразилии.

«Конечно, пит-стопы лидеров и красный флаг изменили ход гонки, но не случайно Окон, Ферстаппен и Гасли извлекли из этого максимум пользы. Оба гонщика «Альпин» были невероятно воодушевлены почти неизбежностью красного флага, и «Ред Булл» вместе с Максом тоже были уверены в его появлении. Это был хорошо рассчитанный риск со стороны тех, кто оказался на подиуме, и он оправдал себя, как это часто бывает с Максом и «Ред Булл».

Когда вы вспоминаете пит-коллы в смешанных условиях в Сильверстоуне, а также в Монреале, Макс и «Ред Булл» имеют отличный послужной список в реализации правильной стратегии и избегают большого количества потенциальных ошибок, где пит-стоп на конкретном круге может проиграть гонку. «Макларен» и Норрис, наоборот, упустили ещё одну возможность, не будучи такими дальновидными, как их соперники», — приводит слова Палмера издание Racingnews365.