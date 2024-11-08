Вольф — о форме Льюиса Хэмилтона: у каждого есть свой срок годности

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф намекнул, что контракт с семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном был подписан ранее на один год из-за снижения уровня способности гонщика и потери формы.

«Есть причина, по которой мы подписали контракт с Льюисом по схеме «1+1». Мы занимаемся спортом, где острота когнитивных способностей чрезвычайно важна, и я считаю, что у каждого есть свой срок годности. Поэтому мне нужно пристально посмотреть на следующее поколение. То же самое и в футболе.

Такие тренеры, как сэр Алекс Фергюсон или Хосеп Гвардиола. Они предвидели это в выступлении своих лучших звёзд и активно привлекали юных игроков, которые становились лидерами своих команд в последующие годы», — приводит слова Вольфа издание Sportskeeda.

В межсезонье было объявлено, что 2024 год станет для Хэмилтона последним в стане «Мерседеса». В 2025-м Льюис присоединится к «Феррари». В немецком коллективе Хэмилтона заменит юниор Андреа Кими Антонелли.