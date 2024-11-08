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Генеральный директор «Игора Драйв»: санкции не работают

Генеральный директор «Игора Драйв»: санкции не работают
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Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв», на который должен был переехать Гран-при России Формулы-1, высказался по поводу дороговизны выступлений в гонках и влияния санкций на отечественный автоспорт.

— Есть и предрассудок, что автоспорт — это дорого. В каком-то смысле это так, но мы должны искать способы приобщать людей. Сейчас, в текущих реалиях, есть достаточно способов, чтобы заниматься автоспортом за относительно вменяемые деньги. Картинговые заезды, тайм-аттак, автотриатлон… У нас, например, прошёл эндуранс-чемпионат по картингу — три этапа с гонками по 10, 12 и 24 часа. Приняло участие уже 16 команд, и мы сейчас ломаем голову, где нам покупать новые карты, а то их не хватает! Желающих-то было команд на 25…

— Даже с санкциями достать эти карты реально?
— Всё решается. Медленнее, чем хотелось бы, и чуть-чуть дороже, но решается. Санкции не работают, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Полное интервью с Алексеем Титовым читайте на «Чемпионате» по ссылке ниже.

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