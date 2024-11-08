Штайнер раскритиковал поведение Льюиса Хэмилтона

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер раскритиковал семикратного чемпиона Формулы-1 из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за поведение в сезоне-2024 из-за постоянных жалоб на состояние болида.

«Машина такая, какая есть. Это не лучшая машина. На данный момент это четвёртый по скорости болид, а в самый благоприятный день они чуть лучше. На мой взгляд, Льюис, зная, что он всё равно уйдёт, выглядит так, будто понимает, что легче просто жаловаться. Ему не нравится машина, как она ездит, он знает, что теперь в трёх гонках до конца сезона ему ничего не светит, и это его раздражает, и я бы сказал, что Хэмилтон не очень хорошо с этим справляется.

Думаю, что в данный момент Хэмилтон видит стакан наполовину пустым, в то время как Джордж видит свой стакан с другой стороны и осознаёт свои полные возможности и потенциал. Льюис смотрит на это так: «У меня есть ещё несколько гонок здесь, выиграть у меня ничего не получится, надо доехать, и всё».

Джордж заинтересован в том, чтобы сделать всё возможное и выбраться из этой ситуации, показать, что он является лидером команды в будущем. Расселл должен доказать это, потому что знает — его место не на 100% безопасно», — приводит слова Штайнера издание GPblog.