Успешный суд «Уралкалия» с «Хаасом» не поможет отсудить у Ф-1 аванс за Гран-при России

Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв», на который должен был переехать Гран-при России Формулы-1, объяснил, почему российская сторона пока не сможет вернуть аванс промоутерского взноса за отменённый этап 2022 года, хотя компании «Уралкалий» удалось отсудить компенсацию у «Хааса» после разрыва американцами контракта с компанией и Никитой Мазепиным.

— «Уралкалий» решительно отсудил деньги у «Хааса». Это может стать примером для давнего спора «Росгонок» с «Либерти» насчёт аванса за Гран-при России 2022 года?

— Это очень интересный прецедент. Конечно, мы все очень рады за Никиту и Дмитрия Мазепиных, потому что это серьёзная юридическая победа. Изучаем их опыт, но нам не удаётся найти эффективное применение для нашего случая.

— Не можете взять и арестовать телевизионное оборудование Ф-1?

— Боюсь, даже если мы целиком его арестуем, этого не хватит, чтобы покрыть те суммы, о которых мы говорим. Но прецедент, безусловно, интересный. В «Либерти» на вопросы про аванс уже ничего не отвечают, пожимают плечами, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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