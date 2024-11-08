Нидерландский экс-гонщик Формулы-1 объяснил поведение Стролла на Гран-при Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 команд «Кэтерхэм» и «Заубер» нидерландец Гидо ван дер Гарде объяснил поведение канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла на Гран-при Бразилии, когда Стролл вылетел на прогревочном круге и затем застрял в песке, попытавшись через него проехать.

«У этого парня просто вспыльчивый характер. Как можно подумать о чём-то подобном, стоя там, и затем решить: «Я просто проеду через песочную яму обратно на трассу»? Насколько это было глупое решение?

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Уверен, что в его голове было следующее: «Да не, парни, я сейчас не буду крутиться на месте, крыло, наверное, сломано, все подумают, какой я глуповатый парень! Проеду через песок, мало ли. Ну, застрял, ладно, пойду домой». Может быть, у него была техническая проблема, мы всего не знаем.

Если вы увидите такого парня, как Лэнс, в паддоке, то он не будет счастлив, весел, и вообще никогда не будет выглядеть каким-то довольным. И нельзя наверняка сказать, веселится ли он в целом. Но при всём этом он несколько раз обыграл Алонсо, был очень быстр. Только я думаю, что у них очень сложная машина», — приводит слова ван дер Гарде издание GPblog.