Вольф назвал знаменитого гонщика, рассказавшего ему заранее об уходе Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что первым об уходе семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из немецкого коллектива сообщил испанский гонщик и двукратный чемпион ралли Карлос Сайнс-старший, являющийся отцом гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Я услышал звоночки об уходе Хэмилтона за две недели до того, как он сообщил мне сам. Сайнс-старший позвонил мне и объяснил, что происходит. Затем мне позвонили ещё несколько отцов гонщиков, которых раньше не было на горизонте. Я подумал: «Хорошо, там что-то происходит», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Ранее Вольф объяснил, зачем был подписан контракт с Хэмилтон по схеме «1+1».