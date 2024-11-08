Фото: Нельсон и Келли Пике поздравили Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии

Бразильский пилот, трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике и его дочь Келли Пике поздравили 27-летнего нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии. Напомним, Келли является девушкой Макса.
Нельсон Пике-младший, Нельсон Пике, Макс Ферстаппен и Келли Пике
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Келли выложила фотографию после гонки, на которой вместе с Максом сфотографировались её брат Нельсон Пике-младший и отец Нельсон Пике.
«Всё ещё на высоте», — написала Келли в социальных сетях.
Фото: Clive Mason/Getty Images
Ферстаппен одержал победу в дождевой гонке в Бразилии, стартовав с 17-го места (два места на стартовой решётке были пустыми из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» и из-за старта Карлоса Сайнса из «Феррари» с пит-лейна). Эта победа стала для Макса восьмой в сезоне-2024, он увеличил отрыв от Ландо Норриса из «Макларена» до 62 очков.