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Фото: Нельсон и Келли Пике поздравили Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии

Фото: Нельсон и Келли Пике поздравили Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии
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Бразильский пилот, трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике и его дочь Келли Пике поздравили 27-летнего нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии. Напомним, Келли является девушкой Макса.

Нельсон Пике-младший, Нельсон Пике, Макс Ферстаппен и Келли Пике

Нельсон Пике-младший, Нельсон Пике, Макс Ферстаппен и Келли Пике

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Келли выложила фотографию после гонки, на которой вместе с Максом сфотографировались её брат Нельсон Пике-младший и отец Нельсон Пике.

«Всё ещё на высоте», — написала Келли в социальных сетях.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ферстаппен одержал победу в дождевой гонке в Бразилии, стартовав с 17-го места (два места на стартовой решётке были пустыми из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» и из-за старта Карлоса Сайнса из «Феррари» с пит-лейна). Эта победа стала для Макса восьмой в сезоне-2024, он увеличил отрыв от Ландо Норриса из «Макларена» до 62 очков.

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