Стала известна роль катарских инвесторов в «Ауди» в 2026 году

Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды «Ауди» в Формуле-1 для дальнейшего инвестирования в немецкий бренд, сообщило издание Auto Motor und Sport.

«Понятно, что суверенный фонд благосостояния Катара хочет приобрести миноритарную долю в новой заводской команде. Фонд уже владеет акциями Volkswagen и «Порше». Новые деньги, скорее всего, будут использованы «Ауди» для дальнейшего расширения филиала в Хинвиле.

Увеличение персонала и инфраструктуры здесь ещё не завершено. В результате сделки с Катаром автопроизводителю не придётся использовать собственные резервы. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. «Ауди» точно не откажется от контроля над командой, но получит новые деньги для инвестиций в свою базу.

Сама «Ауди» не захотела подтверждать продажу акций своей гоночной команды Формулы-1. На вопрос Auto Motor und Sport в компании просто ответили: «Мы не участвуем в спекуляциях. Команда не продаётся». Однако продажа миноритарной доли не исключена», — говорится в статье издания.