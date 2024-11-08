У Хорнера и Марко разный взгляд на будущее Колапинто в системе «Ред Булл» — Motorsport

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер и советник австрийского коллектива Хельмут Марко обладают разным взглядом на возможное будущее аргентинского гонщика «Уильямс» Франко Колапинто в системе «Ред Булл», сообщило авторитетное издание Motorsport.

«Хельмут Марко хочет посадить Франко Колапинто в «РБ» и сделать его напарником Юки Цуноды, отправив Лиама Лоусона в «Ред Булл». Однако есть предположения, что план Кристиана Хорнера будет другим, поскольку он предпочёл бы продвигать Колапинто непосредственно в «Ред Булл» вместе с Ферстаппеном, и в этом случае Лоусон останется на свой первый полный сезон в Формуле-1 в «РБ». Видение Хорнера также не поддержало бы работу юниорской команды «Ред Булл», которая когда-то процветала, но в последние годы застопорилась.

Для Марко возможность продвижения Лоусона представляет собой возвращение к процессу, который ещё 10 лет назад обеспечивал команде возможность успешно использовать собственный резерв молодых гонщиков.

Отправка Колапинто в основной состав к Ферстаппену после четырёх сезонов, в которых роль второго пилота исполнял Перес, стала бы ударом по юношеской программе, и команда «Ред Булл» оказалась бы в ситуации, когда её молодежь будет заперта в «РБ» пятый сезон подряд. В прошлом на это также влиял уровень гонщиков, но Лоусон, похоже, делает всё, что ему нужно, чтобы стать кандидатом на роль в основной команде», — говорится в статье издания.