Гасли участвовал в тестах, чтобы определить потенциал Дуэна на фоне Колапинто — Motorsport

В минувший вторник в Катаре прошли тесты «Альпин», в которых принял участие боевой пилот французской команды Пьер Гасли, его будущий партнёр Джек Дуэн, участник академии «Альпин» Виктор Мартинс и индийский гонщик Куш Майни. Издание Motosport сообщило, что Гасли участвовал в тестах, чтобы определить форму и навыки Дуэна на фоне слухов об интересе «Альпин» к Франко Колапинто.

«В прошедший вторник тесты «Альпин» на болиде 2022 года были предназначены для участников академии французской команды, и появление Гасли удивило некоторых. Присутствие Гасли кто-то расценивает как желание команды получить отзывы о дальнейшем потенциале Дуэна из-за растущих публикаций в СМИ о возможности подписать контракт с Франко Колапинто», — говорится в статье Motosport.

Принявший участие в заездах в Катаре Куш Майни провёл свои четвёртые тесты за рулём «Альпин» и, по сообщениям Social News, претендует на место резервного гонщика французской команды в сезоне-2025. Его «Инвикта» в Формуле-2 лидирует в командном зачёте, а на счету Куша — пять подиумов, среди которых одна победа.

Ранее в Motorsport рассказали о разногласиях между Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером из-за Франко Колапинто.