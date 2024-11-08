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Штайнер комплиментарно отозвался о Максе Ферстаппене и его победе на Гран-при Бразилии

Штайнер комплиментарно отозвался о Максе Ферстаппене и его победе на Гран-при Бразилии
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер комплиментарно отозвался о победе нидерландского трёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» на Гран-при Бразилии в дождевой гонке.

«Когда Макс взял под свой контроль гонку, когда он обогнал [Эстебана] Окона и просто ушёл в закат, никому больше не надо было что-то доказывать и показывать, кто он есть. Он прямо заявил в этот момент: «Я собираюсь выиграть чемпионат». В то мгновение он знал, что выиграет этот сезон, понимаете? Поэтому ему оставалось доказать свою точку зрения таким ярким заявлением.

Мне кажется, теперь все команды в пелотоне анализируют его пилотаж, понимаете? Каждое его действие будет проанализировано. Как он это сделал? Почему решил поступить так? Потому что именно так вы этому и учитесь, чтобы в дальнейшем самим добираться до его высот», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

Ранее возлюбленная Макса Келли Пике и её отец поздравили нидерландца с победой в Бразилии.

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