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Тото Вольф рассказал, как совет Хосепа Гвардиолы помог ему с уходом Льюиса Хэмилтона

Тото Вольф рассказал, как совет Хосепа Гвардиолы помог ему с уходом Льюиса Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, как совет главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы помог ему разобраться в ситуации с уходом семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона.

«Фраза, которая навсегда мне запомнилась: «если кто-то решит уйти, то вам нужно его отпустить». У меня был разговор с Гвардиолой давным-давно:

— Хосеп, что ты будешь делать, если тот или иной игрок захочет уйти из команды?
— Что ты имеешь в виду под «будешь делать»?
— Ну, ты попытаешься убедить игрока остаться?
— Нет. Если кто-то думает, что сможет играть лучше в другом месте или зарабатывать больше, то его просто нужно отпустить.

Это то, что я принимаю здесь так же. Если кто-то хочет уйти, давайте сделаем это как можно лучше для каждой из сторон», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Напомним, перед стартом сезона-2024 в Формуле-1 было объявлено о том, что в 2025-м Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари».

Ранее Вольф рассказал, зачем с Хэмилтоном был подписан контракт по схеме «1+1».

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