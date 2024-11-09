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Берни Экклстоун ответил на вопрос, кто является лучшим гонщиком в истории Формулы-1

Берни Экклстоун ответил на вопрос, кто является лучшим гонщиком в истории Формулы-1
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун ответил на вопрос, кто является лучшим гонщиком в истории «Королевских гонок».

«Я думаю, что Ален Прост был настолько хорош, насколько это было возможно. Он никогда не мог получить никакой помощи. Ни из гаража, ни из боксов, ни по радио. С того момента, как гонка началась, и до тех пор, пока флагом не взмахнули в конце, Прост был один. Вы должны принять всё это во внимание.

Йохен Риндт был действительно талантлив, особенный парень, как и Макс Ферстаппен. Невозможно выделить кого-то одного – времена разные – но Макс суперхорош, на 100%», — приводит слова Экклстоуна издание GPblog.

Прост — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Выступал за такие коллективы, как «Рено», «Макларен», «Феррари» и «Уильямс». Его самый известный период — соперничество со своим партнёром по команде легендарным Айртоном Сенной.

Риндт — чемпион «Королевских гонок» в 1970-м в составе «Лотуса». Титул получил посмертно. Разбился на Гран-при Италии в Монце, но лидировал в чемпионате с существенным преимуществом над соперниками, которые за три этапа после смерти Риндта не смогли опередить его. Йохен был вторым лидером команды «Лотус», погибшим в течение двух лет, после Джима Кларка, разбившегося в 1968 году в Хоккенхайме.

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