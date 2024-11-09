Руководители команд Формулы-1 комплиментарно отозвались о регламенте-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла и его коллега из «Уильямса» Джеймс Ваулз комплиментарно отозвались о техническом регламенте 2026 года.

«С недавней демонстрации геометрии автомобиля, особенно с аэродинамической точки зрения, были достигнуты две основные цели. Одна из них — гораздо более высокий уровень прижимной силы, а вторая — появление большей свободы. Мы рады этому факту и всегда приветствуем большую свободу. На мой взгляд, это даст командам возможность просто использовать свои знания, использовать свои методологии в разработке нового болида», — приводит слова Стеллы издание RaceFans.

«Теперь у нас больше свободы, и мы можем не просто увидеть другое направление развития, но и спокойно двинуться в его сторону. Устройств, контролирующих поток, становится больше, что приводит к увеличению прижимной силы, но и также к разнице между идеями команд. Так же радует то, что вокруг диффузора всё ещё проводятся некоторые небольшие улучшения.

Но опять же, приятно видеть, что рабочая группа слаженно идёт рука об руку, чтобы улучшить ситуацию с регламентом. Потому что каждый раз, когда вы вносите подобные изменения, это имеет определённые последствия. Но я думаю, что сейчас вы увидите, что вместо того, чтобы все команды работали в одних и тех же нескольких миллиметрах настроек и изменений, будут какие-то разнообразные концепции. На мой взгляд, это хорошо для нашего спорта», — сказал Ваулз.