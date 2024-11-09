Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024

Испанский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Карлос Сайнс высказался по поводу шансов итальянского коллектива одержать победу в Кубке конструкторов сезона-2024.

«Мы будем бороться до самого конца чемпионата. Впереди нас ожидает три уикенда, которые, очевидно, будут важными для всей команды. И теперь нам нужно переориентироваться. Мы перестроимся и внимательно посмотрим, как мы можем подойти к этим последним трём гонкам в лучшей из возможных своих форм», — приводит слова Сайнса издание GPblog.

За три этапа до конца «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов с 557 очками. Лидер чемпионата «Макларен» имеет на своём счету 593 балла.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, какой гонщик сообщил ему заранее об уходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».