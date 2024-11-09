Хорнер прокомментировал слухи о переговорах с «Уильямсом» по поводу Карлоса Сайнса

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о возможных переговорах с «Уильямсом» в Бразилии по поводу присоединения испанского пилота Карлоса Сайнса к австрийской команде.

«Послушайте, в паддоке Формулы-1 всегда много спекуляций. И вы знаете, Карлос Сайнс будет гонщиком «Уильямса» в следующем году. Он отличный гонщик, недавно одержавший крупную победу в Мексике, и я думаю, что он будет очень хорош для этой команды. Карлос предан «Уильямсу», и он не будет частью наших планов на следующий год», — приводит cлова Хорнера издание Racingnews365.

Сайнс проводит последний сезон в составе «Феррари». В 2025 году он будет выступать за «Уильямс».

Ранее Карлос оценил шансы своей команды «Феррари», за которую он проводит последний сезон, на победу в Кубке конструкторов.