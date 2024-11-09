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Джордан — об общественных работах для Ферстаппена: абсолютная ерунда

Джордан — об общественных работах для Ферстаппена: абсолютная ерунда
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Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан высказался по поводу назначения ФИА общественных работ за нецензурную лексику на пресс-конференции для трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Это буря в стакане воды, это абсолютная ерунда. Лично я думаю, что всё началось с их желания немного ударить Макса. Но Ферстаппен слишком умён для очень многих людей, как мы видели, не только на трассе, но и за её пределами. Все ведущие гонщики Формулы-1 с этим согласны. Посмотрите, если машина измотана и слаба и вы хотите использовать слово на букву Ф, то это то, что вы используете.

На данный момент это самое употребляемое слово в английском языке, нравится нам это или нет, но, естественно, вы не хотите использовать его с конфронтационной точки зрения, и вы не хотите сказать его с агрессивной позиции. Но когда вы что-то изображаете или что-то произошло и вы хотите дать знать, что машина слаба, или что-то подобное, то слово на букву Ф, чтобы описать это состояние, на мой взгляд, блестяще подходит под эту ситуацию, потому что все и так видят состояние болида и их темп», — приводит слова Джордана издание Racingnews365.

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