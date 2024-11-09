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Британский гонщик рассказал, как Ферстаппен удивил организаторов благотворительной гонки

Британский гонщик рассказал, как Ферстаппен удивил организаторов благотворительной гонки
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33-летний английский блогер, комментатор и автогонщик Джимми Бродбент рассказал, как в прошлом году появление трёхкратного чемпиона Формулы-1 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена удивило организаторов благотворительной виртуальной гонки, посвящённой сбору средств для людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем. Действующий чемпион проведет ближайший уикенд повторно участвуя в «Гонке за психическое здоровье».

«Я не преследую людей и не выискиваю их, чтобы пригласить их. Если они хотят прийти и принять участие сами, то приходят и делают это. Что касается Макса [Ферстаппена], то он фактически появился в прошлом году своего рода инкогнито в другой команде.

Никто из нас даже не знал, что он собирается участвовать в гонке, пока не оказался на трассе вместе с нами. И Макс не только пришёл погоняться, но и пожертвовал на это дело довольно большую часть своих денег, и это потрясающе», — приводит слова Бродбента издание GPblog.

Ферстаппен известен своей любовью к симрейсингу, по ходу сезона 2024 года на Гран-при Венгрии он участвовал ночью в виртуальных гонках, а позже днём на реальной трассе за рулём «Ред Булл».

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