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Хорнер — о решениях ФИА в Бразилии: слишком амбициозно и небезопасно

Хорнер — о решениях ФИА в Бразилии: слишком амбициозно и небезопасно
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решения гоночного директора Нельса Виттиха на Гран-при Бразилии.

«В этой гонке для меня было несколько сюрпризов. Один из них заключался в том, что красный флаг довольно поздно появился. Многие гонщики говорили по радио, что условия слишком небезопасны. А также дать рестарт после ухода машины безопасности, пока замыкающие хвост гонщики не догнали пелетон… Это казалось слишком амбициозным решением для возобновления гонки», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Напомним, во время гонки в Бразилии усилился дождь и на трассу была выведена машина безопасности, и пока гонщики собирались в пелетон, пилот «Уильямса» Франко Колапинто потерял управления и врезался в защитный барьер, серьёзно разбив свой болид, после чего были показаны красные флаги.

Ранее Хорнер прокомментировал слухи о переговорах с «Уильямсом» по поводу присоединения Карлоса Сайнса к «Ред Булл».

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