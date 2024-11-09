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Леклер раскритиковал фанатов из-за слухов о недовольстве победой Сайнса в Мексике

Леклер раскритиковал фанатов из-за слухов о недовольстве победой Сайнса в Мексике
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27-летний пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Шарль Леклер выразил своё недовольство по поводу слухов в социальных сетях, что монегаск был недоволен победой своего напарника Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики и специально прошёл мимо испанца после финиша гонки.

«Я очень рад, что этот вопрос из Мексики вновь поднят, потому что я очень зол на то, что видел повсюду в социальных сетях. Люди судят по двум секундам репортажа. На самом деле перед этим я подошёл к Карлосу, и не было никакого напряжения, потому что даже не знал ничего о том, что он просил в начале заезда (Сайнс в начале гонки жаловался, что из-за темпа Леклера ему приходится атаковать во всю силу и убивать шины. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Леклера издание PlanetF1.

Сайнс одержал победу в Мексике, стартовав с поул-позиции. Леклер большую часть гонки ехал на второй позиции, но ближе к финишу допустил ошибку и пропустил Норриса на вторую строчку.

Ранее Карлос высказался по поводу шансов «Феррари» на победу в Кубке конструкторов.

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