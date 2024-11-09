Гиперкар Yangwang U9 побил рекорд скорости для китайских автомобилей

Электрический гиперкар Yangwang U9 от компании BYD Auto установил новый рекорд скорости для китайских автомобилей — на немецкой трассе в Папенбурге автомобиль разогнался до 391,94 км/ч, сообщает китайское издание Autohome. Таким образом, Yangwang U9 на 16,82 км/ч превзошёл предыдущий рекорд, установленный этим же автомобилем в августе.

Однако отмечается, что в Папенбурге использовался немного отличающийся от серийного автомобиль. Так, на Yangwang U9 были установлены облегчённые колёса и специальные шины, а также иной передний обвес с увеличенным воздухозаборником и изменённым сплиттером.

Напомним, официальный рекорд скорости среди электромобилей принадлежит Aspark Owl SP600, который в июне разогнался до 438,7 км/ч. Рекордом среди всех дорожных автомобилей с 2017 года обладает Koenigsegg Agera RS с результатом 447,19 км/ч. При этом Bugatti Chiron Super Sport 300+ двумя годами позднее смог развить 490,484 км/ч, но, поскольку заезд был проведён лишь в одном направлении, а не в двух, как этого требуют правила, результат не засчитан.

Гиперкар Yangwang U9 был представлен в 2023 году. Автомобиль создан дизайнером Вольфгангом Эггером, который ранее сотрудничал с Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. U9 оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 960 кВт (1305 л. с.).