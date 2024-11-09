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Леклер — о шансах «Феррари» на титул: не нужно слишком об этом думать

Леклер — о шансах «Феррари» на титул: не нужно слишком об этом думать
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27-летний монегаск, выступающий в Формуле-1 за команду «Феррари», Шарль Леклер высказался по поводу шансов итальянского коллектива на победу в Кубке конструкторов.

«Это было бы очень, очень важно. Особенно после стольких лет, когда «Феррари» была далеко от шансов выиграть Кубок конструкторов, потому это важно. Мы просто фокусируемся шаг за шагом. Мы действительно верим, что это путь вперёд, чтобы дать себе наилучшие шансы на победу в чемпионате, но нам не нужно слишком много об этом думать.

Сейчас у нас хороший импульс, мотивация в команде очень высока, и нам нужно использовать это, чтобы продемонстрировать очень хорошие результаты в краткосрочной перспективе, а затем — к последней гонке посмотрим, как пойдёт дело», — приводит слова Леклера издание GPblog.

Ранее Леклер раскритиковал фанатов за слухи по поводу недовольства победой своего напарника Карлоса Сайнса на Гран-при Мексики.

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