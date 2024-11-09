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В «Ред Булл» рассказали, какое количество симуляций проверяется перед настройкой болида

В «Ред Булл» рассказали, какое количество симуляций проверяется перед настройкой болида
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Руководитель партнёрской группы команды Формулы-1 «Ред Булл» Джек Харингтон рассказал, как коллектив готовится к каждому этапу «Королевских гонок».

«Мы запускаем четыре миллиарда симуляций, прежде чем доберёмся до трассы. А затем мы берём данные из первых двух тренировок, вводим их в модель и снова запускаем эти четыре миллиарда вариантов. Чем больше симуляций вы запускаете, тем больше вещей вы видите и тем больше у вас шансов быть способными эффективно на них реагировать», — приводит слова Харингтона издание GPblog.

После 21 этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 544 очка. У «Феррари», располагающейся на второй строчке, 557 баллов. У лидирующего «Макларена» — 593.

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