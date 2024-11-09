В «Мерседесе» заменят турбокомпрессоры из-за обнакротившегося производителя

Немецкий коллектив Формулы-1 «Мерседес» откажется от турбокомпрессоров для силовых агрегатов обанкротившегося производителя Reaction Engines. Немецкая команда сделала необходимые приготовления, поэтому к сезону 2025 года они получат необходимое оборудование. Более того, команда уже приняла решение отказаться от использования этого турбокомпрессора перед сезоном 2026 года.

«Турбокомпрессор, используемый командой, представляет собой воздушно-водяной охладитель. Роль этого элемента заключается в нагнетании дополнительного воздуха в двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Большинство конструкторов Формулы-1 используют другой тип, потому что версия «воздух-воздух» немного тоньше. Версия «Мерседеса» в четыре раза эффективнее.

Этот турбокомпрессор поставляется компанией Reaction Engines, у которой ранее тоже были финансовые проблемы. Раньше их решали внешние инвесторы, но в октябре другого инвестора найти не удалось. 170 работникам из 208 в Оксфордшире уже сказали, что их уволят в начале ноября», — говорится в статье GPblog.