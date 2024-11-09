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«Двухпедальная штука просто скучна». Хэмилтон высказался за возвращение механики

«Двухпедальная штука просто скучна». Хэмилтон высказался за возвращение механики
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы, чтобы однажды в Формулу-1 вернулись механические коробки передач наряду со старыми добрыми гравийными ловушками. Хэмилтон сказал об этом после того, как прокатился в Бразилии за рулём «Макларена» MP4/5B 1990 года, на котором выступал Айртон Сенна.

«Я всегда торможу по системе «пятка-носок», так и должно быть! Раньше, когда я был моложе, это было действительно здорово, и когда я ездил на [«Макларене»] MP4/5, я мог это делать. Это то, чего мне не хватает, — хотел бы, чтобы это снова было в Формуле 1. Я имею в виду, что двухпедальная штука просто скучна, и им нужно вернуть H-образную коробку. Это было потрясающе.

Ещё когда я только пришёл в Формулу-1, у нас не было таких больших зон вылета. Вы не могли выйти за пределы, съехать с трассы и вернуться обратно. Затем, уже в эпоху Макса [Ферстаппена] или, может быть, чуть раньше, когда появились эти большие зоны вылета, молодые гонщики смогли злоупотреблять ими, а не выезжать на траву, например. Думаю, это дало им хорошую подушку безопасности, чтобы влиться в Формулу-1 и найти предел. Во времена Фернандо [Алонсо] и до него нельзя было выйти за пределы и не оказаться в гравии. Было бы здорово увидеть возвращение олдскульной Формулы-1, если это возможно. Гравийные ловушки или что-то в этом роде. Может быть, это небезопасно, но посмотрим», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

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